Muore a 29 anni all'estero, la famiglia chiede il corpo ma quando la bara arriva fanno una scoperta choc

Il figlio di 29 anni è morto per un attacco di cuore mentre lavorava. Il giovane Rafeeq, indiano, lavorava in Arabia Saudita quando è improvvisamente venuto a mancare. La famiglia, distrutta, ha chiesto di ricevere il corpo del loro ragazzo e dopo tre settimane di pratiche burocratiche la bara è arrivata nel suo Paese d'origine. Poi l'amara scoperta: al suo interno non hanno trovato il corpo di Rafeeq, ma quello di una donna di 50 anni dello Sri Lanka.



Un tragico e macabro errore, uno scambio di cadaveri che ha sconvolto i genitori della vittima. Un funzionario della polizia ha dichiarato al Press Trust of India (PTI) che lo "scambio" potrebbe essersi verificato nella sezione cargo di un aeroporto saudita.



Il corpo della donna è stato quindi trasferito all'ospedale Kottayam Medical College di Kerela, con l'incarico di mandarla a casa in Sri Lanka. Dopo che la famiglia di Rafeeq ha presentato una richiesta alla polizia, l'ambasciata indiana in Arabia Saudita sta lavorando per localizzare il suo corpo e inviarlo finalmente a casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA