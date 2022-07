Multa di 150 euro a chi accende l'aria condizionata e lascia le porte aperte: «Consumate meno energia possibile»

La Francia ha detto basta. Da lunedì a Parigi, e non solo, enterà in vigore una nuova legge: è multa salata per tutti i negozi che tengono l'aria condizionata accessa tutto il giorno lasciando la porta di entrata e uscita costantemente aperta. I trasgressori dovranno pagare la sanzione massima di 150 euro.

Temperature bollenti

Una rischiesta complicata date le temperature bollenti di questa stagione estiva, ma a quanto pare inderogabile. La legge, adottata con ordinanza comunale, obbliga gli esercenti a consumare meno energia possibile, con l'obiettivo di farne uso solo in casi di necessità. Scelta dovuta in vista dei possibili razionamenti del prossimo inverno dovuti al conflitto Russia-Ucraina.

La Commissione Europea ha pubblicato infatti un piano per affrontare l'inverno in vista di taglio delle forniture di gas naturale russo. Proprio per questo motivo, la stessa legge verrà applicata anche nei mesi invernali: non si deve lasciare la porta aperta del proprio esercizio commerciale se si ha il riscaldamento acceso.

Diversamente accade per i ristoranti o i bar che dispongono di tavolini esterni regolarmente autorizzati dalla legge. Per loro l'ordinanza è off limits.

