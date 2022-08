La mucca cade in una scogliera, i vigili del fuoco la salvano così da una morte certa

Un intervento molto complesso, ma andato a buon fine: così i vigili del fuoco sono riusciti a salvare una mucca, che era caduta in una scogliera, rimanendo ferita e incastrata.

La mucca caduta in una scogliera

Non è chiaro come fosse finita lì, ma ieri sera, ai vigili del fuoco, è giunta la segnalazione di una mucca caduta in una scogliera e rimasta incastrata in mezzo ai massi. È accaduto a Ruiloba (Cantabria), nel Nord della Spagna. I soccorritori si sono ritrovati anche alle prese con un dubbio: tentare di salvare l'animale o lasciarlo lì? Alla fine, si è scelta la prima ipotesi, soprattutto per ragioni igieniche e ambientali dovute alle conseguenze di un enorme organismo in decomposizione.

L'intervento

Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, si era fatta ormai sera e c'era troppa poca luce per intervenire. I soccorritori avevano informato il proprietario che il primo tentativo di salvare l'animale sarebbe stato effettuato oggi, con la luce del giorno.

Los efectivos en tierra guían el izado para que el animal no se golpeé contra las rocas. La vaca ha sido depositada por el equipo del helicóptero en una zona segura y solo presenta heridas leves. pic.twitter.com/0CoBG9BGBj — 112 Cantabria (@112Cantabria) August 2, 2022

Il salvataggio

Come si può vedere dai filmati del salvataggio, la zona in cui era caduta la mucca è decisamente impervia. Il terreno è sconnesso e c'è poco spazio, senza tener conto del fortissimo vento. Un intervento via terra è stato quindi escluso sin dal principio: l'unico modo per salvare l'animale, dal peso di oltre 600 chilogrammi, era quello di sedarlo e immobilizzarlo.

De no procederse a la evacuación el animal no podría salir del lugar ni sobrevivir en el punto angosto en el que se encontraba, generando además un problema de salubridad. pic.twitter.com/Zeo6fZdP5q — 112 Cantabria (@112Cantabria) August 2, 2022

Il lieto fine

Alla fine, i vigili del fuoco sono riusciti ad avvolgere la mucca e legarla con una rete, agganciata poi da un elicottero che l'ha trascinata via e trasportata in una zona sicura. L'animale è rimasto ferito in modo lieve.

