Mucca fugge in autostrada, il cowboy la cattura con il lazo come in un film western

Verrebbe da dire come nei film. In effetti la scena che gli automobilisti americani hanno visto davanti ai loro occhi sulla Interstate 75 non ha nulla da invidiare al più fantasioso degli action movie o ancora meglio in un western. Un cowboy in sella al suo cavallo cavalca ai bordi della strada a scorrimento veloce, nella contea di Oakland, stato del Michigan.

Al galoppo

Ad un certo punto il cowboy inizia a roteare la corda ed un attimo dopo capiamo il motivo. Dai lati della strada esce una mucca, fuggita chissà da dove, che attraversa la strada mentre l'uomo con il lazo in mano, la rincorre nel tentativo di acciuffarla e fermare la sua corsa, molto pericolosa.

Watch as a cowboy in Oakland County, MI tries to lasso a runaway cow on the I-75 freeway https://t.co/sIGbGxZigQ — David DeSmet (@daved1948) May 23, 2023

Film western

La scena è ripresa dalla telecamera interna di un'auto della polizia, che grazie ad un poliziotto in quad cerca di dare una direzione al bovino.

