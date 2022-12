Mostri marini fotografati sulle spiagge della California: tutto vero? Sui social le teorie più fantastiche

di Redazione web

Una specie di ragni marini o mostri dell'oceano usciti dalle acque a causa dei cambiamenti climatici? Questo scatto da giorni sta girando sui social e sono in molti ad aver avanzato le ipotesi più fantasiose o temibili. C'è chi parla di complottismi e chi di dietrologie. In realtà un grande esperto di animali, Andrea Bonifazi di cui vi abbiamo già parlato su Leggo, sul profilo social Scienze naturali, fornisce una completa ed esaustiva spiegazione, bollando come bufale molte delle interpretazioni.

Altro che ragni







E Bonifazi spiega che si tratta di esseri viventi presenti anche nei nostri mari: «Diffusissimi anche in Mediterraneo, da pochissimi metri fino alle profondità abissali, sono spesso di pochi millimetri, sebbene alcune specie possano raggiungere dimensioni decisamente considerevoli arrivando ad ispirare creature spaventose come il Mostro Ombra di Stranger Things».

