Mostra su TikTok l'abito di Dior della nonna e fa una scoperta incredibile: «Ecco quanto vale»

Trova su TikTok un abito vintage di Dior appartenuto a sua nonna e la sua storia diventa virale. Adeline Vining ha iniziato con il condividere la sua storia in un video su TikTok in cui diceva di aver trovato un abito con un'etichetta Christian Dior che credeva appartenesse alla sua defunta nonna. Pulendo la soffitta ha notato il vestito e solo dopo qualche tempo si è resa conto che le calzava a pennello.

Leggi anche > La modella torna in Russia: «Marche straniere fuggite, venderò abiti». Poi le minacce choc al giornalista

Nonostante possedesse da anni questo vestito non aveva alcuna informazione sul capo e ha chiesto al web aiuto. In pochi giorni i suoi video hanno avuto oltre 7 milioni di visualizzazioni e tanti utenti si sono complimentati per il bellissimo capo vintage. Dal suo primo video, Vining ha continuato ad aggiornare i suoi spettatori con nuove informazioni sull'abito. Ha notato che dopo che il suo primo video è diventato virale, ed è riuscita ad entrare in contatto con lo storico londinese Henry Wilkinson, che le ha raccontato tutto sull'abito.

Wilkinson le ha detto che l'abito si chiama Autunno ed è della collezione Autunno/Inverno, 1949-1950 di Dior. Ha anche detto che il Metropolitan Museum of Art di New York aveva precedentemente esposto l'abito couture. Pare che allo stato attuale il vestito valda tra le 36 mila e le 45 mila sterline.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA