Mostra la pistola all'amico ma si spara all'inguine: 29enne ferito e nei guai

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Settembre 2020, 17:01

Voleva mostrare con orgoglio la suaad un amico, mentre si trovava in fila ad un supermercato, ma al momento di estrarre l'arma. Ora unsi trova ricoverato ine potrebbe ritrovarsi nei guai, dal momento che l'era È accaduto la scorsa settimana a Lincoln City, in Oregon: lo riporta Fox News . Il protagonista dell'accaduto è Nicholas J. Ellingford, 29 anni, che sui social si faceva chiamare con l'abbreviativo 'Nik' e non mancava di far vedere quanto fosse un fanatico delle armi, oltre che un avversario dei movimenti 'Antifa' e 'Black Lives Matters'. Sui social, l'uomo aveva anche condiviso un post contro i movimenti che negli ultimi mesi hanno agitato le proteste contro la polizia negli Stati Uniti: «Avvertimento: una volta che avrete ridotto i fondi ed eliminato la polizia, non ci sarà nessuno a proteggervi da noi. Ricordatevelo».Il 29enne, dopo il, è rimasto ferito all'inguine e trasportato in un ospedale della città, prima di essere trasferito a Portland. La polizia ha reso noto che l'uomo è stato molto fortunato, dal momento che il proiettile non ha raggiunto l'arteria femorale solo per pochi centimetri. «La pistola non era legalmente detenuta e il suo comportamento ha rischiato di mettere in serio pericolo tutte le persone intorno a lui», fa sapere la polizia che sta indagando sul caso.