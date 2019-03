Cerca di prendere l'aereo completamente nudo: «Così sono più aerodinamico»

Ultimo aggiornamento: 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mosca, aeroporto di Domodedovo: un uomo cerca di salire a bordo di un aereo completamente nudo e si giustifica dicendo che con gli abiti è meno “aerodinamico”. Questa è la surreale risposta che ha dato un 38enne agli addetti aeroportuali quando si sono resi conto proprio in quelle condizioni stava per salire sul volo U6 525 della Ural Airlines diretto a Sinferopoli, in Crimea.Secondo alcuni testimoni, riportati dalla Ren tv, l’uomo (oiriginario di Yakutsk ma che vive a Mosca) si è spogliato all’improvviso e ha iniziato una corsa verso l'aereo. Intercettato dagli operatori aeroportuali, è stato fermato dalla polizia. Non sembrava ubriaco: per questo per lui, secondo quanto riporta, si sono aperte le porte di una clinica.