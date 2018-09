Auto travolge pedoni a Mosca, almeno dieci feriti. La polizia: «Non è terrorismo»

MOSCA - L'uomo che ha travolto oggi un gruppo di persone a Mosca ha agito «in modo intenzionale» ma alla base del gesto vi sarebbe stata «una lite» in un caffè e dunque non si tratterebbe di terrorismo. Lo fa sapere la Tass che cita una portavoce del dipartimento del Traffico della città di Mosca. L'uomo, ha detto la polizia, non ha abbandonato la scena del crimine ed è stato fermato. Dopo la lite è uscito dal locale, è salito a bordo di una Polo bianca, ha atteso l'uscita delle persone e quindi le ha travolte ferendone almeno dieci.

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:35