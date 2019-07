Morto per i, si risveglia prima della. Ci sono poche cose piùdel pensiero di essere, ma questo è ciò che è successo a, venticinquenne, originario di Lucknow, in: è stato trasportato in ospedale dopo essere stato coinvolto in unil 21 giugno scorso. Ma alcuni giorni dopo, il, è statodel nosocomio indiano. Nella più totale disperazione, la suaha iniziato a prendere accordi per il funerale e il corpo è stato portato nella sua casa dove era nato con un'ambulanza, come riporta in Inghilterra anche il prestigioso Independent . Tuttavia, mentre la famiglia stava, suo fratello Mohammad Irfan ha notato alcuni movimenti nel "cadavere".