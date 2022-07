È morto Shinzo Abe. L'ex premier del Giappone evittima di un attentato durante un comizio. Arrestato ex militare

È morto Shinzo Abe. L'ex premier del Giappone era stato colpito al torace da colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico a Nara, città della zona centro-meridionale di Honshu. Le condizioni di Abe, caduto a terra sanguinante e privo di sensi, erano apparse gravissime fin da subito. A riferilo sono i media giapponesi citando le autorità locali. Un uomo è stato fermato: è sospettato di essere l'attentatore. Si tratta di un militare.

«Secondo un alto funzionario dell'LDP (Partito Liberal Democratico), l'ex primo ministro è morto in un ospedale della città di Kashihara dove stava ricevendo cure mediche. Aveva 67 anni», ha detto NHK. «Due ferite hanno provocato due diverse emorragie, abbiamo cercato di bloccarle, ma la situazione era molto critica», ha spiegato alla tv nazionale il responsabile del Pronto soccorso dove Shinzo è stato ricoverato dopo l'attentato.

Arrestato l'attentatore: è un ex militare

L'uomo, di 41 anni identificato come con il nome di Tetsuya Yamagami, è risultato essere, secondo i media locali, un ex militare della Forze di Autodifesa giapponesi. Yamagami ha utilizzato una specie di doppietta a canne corte di fattura artigianale, nascosta in una borsa. L'aggressore ha eluso la sorveglianza degli agenti di sicurezza e si è avvicinato alle spalle dell'ex premier, sparando i due colpi da distanza molto ravvicinata. In seguito l'uomo ha tentato di allontanarsi, finendo per essere poi bloccato dalla polizia.

L'attentato

L'episodio è avvenuto intorno alle 11.30 (4.30 in Italia). Il network pubblico Nhk ha riferito che Abe, 67 anni, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, ma i vigili del fuoco hanno riferito che le sue condizioni sono apparse molto gravi visto che non mostrava «segnali di vita» agli esami preliminari sulla funzionalità di cuore e polmoni. La polizia ha riferito che un uomo, il presunto attentatore, è stato arrestato sul luogo dell'attacco, vicino alla stazione Yamatosaidaiji nella città di Nara.

