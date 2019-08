Morto il figlio di Alison Lapper, la donna disabile che posò nuda per una scultura di Trafalgar Square

Martedì 27 Agosto 2019, 17:56

per una scultura di plinto diParys Lapper è morto all'improvviso la scorsa settimana a solicosì ha detto la sua famiglia, distrutta dal dolore per la perdita di un giovane descritto come generoso, amorevole e sempre disponibile.La donna, nata senza gambe a causa di una malformazione, posò nel 2005 per Marc Quin. Alison ha annunciato la scomparsa improvvisa del figlio su Facebook e ha anche fatto appello ai motociclisti di scortare l'adolescente nel suo "viaggio finale" al Crematorio di Worthing giovedì prossimo. La donna ha dovuto lottare molto per far crescere il suo bambino, soprattutto nell'adolescenza.Per Alison il figlio è stato un vero miracolo, lei stessa dichiarò che non avrebbe mai pensato di diventare madre ma la vita lo aveva stupito con l'arrivo del ragazzo. Per lei il dolore è inconsolabile, ma ha espresso un ultimo desiderio: quello che nel giorno del suo funerale venga celebrata rumorosamente la vita con un gruppo di motociclette.