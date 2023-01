Morto il disegnatore di Jeeg Robot, Goldrake e Mazinga. Gosaku Ota aveva 74 anni, complicazioni post-Covid

di Redazione web

Mazinga Z, Goldrake e Jeeg Robot, i cartoni animati oggi cult, divenuti popolari negli anni Ottanta sulle nascenti tv commerciali, hanno perso il loro papà. E' morto all'età di 74 anni, Gosaku Ota, il disegnatore giapponese che ha dato vita ai manga, da cui poi Go Nagai ha realizzato i cartoon che hanno segnato un'epoca. Ota è deceduto lo scorso 12 dicembre in seguito al ricovero per polmonite, acuita dalle complicazioni del Covid, ma la sua famiglia ha rivelato la morte solo dopo aver celebrato i funerali in forma privata.

Icona del Giappone

Dagli inizi degli anni Settanta è stato uno dei più stretti collaboratori di Go Nagai, che divenne celeberrimo con i suoi robot giganti che hanno intrattenuto più di una generazione di bambini, alimentando il sogno della fantascienza e dei robot amici degli esseri umani, contro la malvagità dei prepotenti. Ota, come assistente di Nagai, disegnò vari manga, come Mazinga Z, Grande Mazinga , Goldrake e Jeeg robot d'acciaio, vere e proprio istituzioni nel mondo dell'animazione, che in Italia arrivarono negli anni Ottanta, quando le tv di Berlusconi e le tv locali hanno iniziato a trasmettere quei cartoon venuti dall'estremo oriente, il Giappone.

