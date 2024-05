Amsterdam, morto risucchiato dalle pale del motore di un aereo Klm in fase di decollo: terrore all'aeroporto Schiphol. Chi è la vittima

di Redazione web

Una persona è morta dopo essere finita tra le pale rotanti di una turbina di un aereo passeggeri in partenza all'aeroporto Schiphol di Amsterdam. Lo hanno riferito i funzionari, precisando che la tragedia è avvenuta oggi sul piazzale fuori dal trafficato terminal dell'hub mentre un volo Klm era pronto a partire per Billund in Danimarca. «Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione», ha precisato in un comunicato la compagnia di bandiera olandese Klm.

L'annuncio della compagnia aerea Klm

«Purtroppo la persona è morta», ha aggiunto la compagnia aerea, senza rivelare l'identità della vittima. Il quotidiano nazionale De Telegraaf scrive che al momento non è ancora chiaro se si tratti di un passeggero o di un dipendente.

La polizia di frontiera olandese, responsabile della sicurezza nel più grande aeroporto dei Paesi Bassi, ha detto che i passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo ed è stata aperta un'indagine. L'aereo coinvolto è un jet Embraer a corto raggio, utilizzato dal servizio Cityhopper di Klm che opera voli verso altre destinazioni vicine come Londra.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA