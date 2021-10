L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84 anni, è morto per le conseguenze del Covid. Lo annuncia la famiglia. Ex generale, Colin Powell è stato il primo Segretario di Stato di origini africano-americane. Ha servito dal 2001 al 2005 sotto George W. Bush. E' deceduto per complicazioni legate al Covid-19.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 14:29

