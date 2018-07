È morto il cardinale Jean Louis Tauran presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso. Il porporato, informa il Vaticano, è morto ieri. Classe 1943 Tauran era anche Camerlengo e fu proprio lui a svelare al mondo che il nuovo Papa era Bergoglio.

Il cardinale Tauran, nato a Bordeaux, era entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel marzo del 1975, era stato assegnato alla Nunziatura Apostolica nella Repubblica Domenicana, nella quale collabora fino al 1979, quando viene trasferito alla Nunziatura Apostolica in Libano. Qui è rimasto fino al luglio del 1983, quindi l'incarico presso il Consiglio degli Affari Pubblici della Chiesa. Dal 1984 al 1988, ha seguito i lavori dell'allora Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, partecipando, tra l'altro, nel 1984 alla Conferenza di Stoccolma sul Disarmo, nel 1985 al Forum Culturale di Budapest, nel 1986 alla Conferenza di Seguito di Vienna, apertasi in quell'anno. Nel 1988 è stato nominato Sotto-Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa. Il 1 dicembre 1990 è eletto arcivescovo titolare di Telepte e nominato Segretario del citato Consiglio che - qualche mese più tardi - ha preso il nome di Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Riceve l'ordinazione episcopale il 6 gennaio 1991 nella Basilica Vaticana da San Giovanni Paolo II. Nei 13 anni trascorsi alla guida della sezione per i Rapporti con gli Stati, Tauran compie molte missioni all'estero e guida la delegazione della Santa Sede in numerose Conferenze Internazionali. Giovanni Paolo II lo ha creato cardinale nel Concistoro del 21 ottobre 2003. Il 24 novembre 2003 è nominato Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa. Il 25 giugno 2007 Benedetto XVI lo nomina presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Il 26 giugno 2013 Francesco lo nomina membro della Pontificia Commissione referente sull'Istituto per le Opere di Religione.