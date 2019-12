Morto "il nuovo Billy Elliot". La promessa del balletto Jack Burns aveva 14 anni

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morto improvvisamente a soli 14 anni. Giovane promessa del balletto era stato ribattezzatoper le sue doti da ballerino. All'età di nove anni era riuscito ad entrare nella prestigiosaIl ragazzo aveva raggiunto anche una certa notorietà come star della TV, avendo recitato nel 2014 nella serie tv “” oltre ad essere apparso in numerose produzioni della BBC e nello show “” e “”.Jack è stato trovato senza vita nella sua casa a, in. Non si hanno ulteriori dettagli sul suo decesso e le, ma la polizia ha fatto sapere che non lo tratterà come sospettoso.A dare la notizia della tragica scmparsa è stata la pagina Facebook da. "È con il cuore pieno di dolore che scriviamo questo post. Tragicamente, come sapete, abbiamo perso il nostro amatissimo studente Jack Burns domenica 1 dicembre. Ha toccato l'anima di tutti coloro che hanno avuto il piacere di ballare e lavorare con lui qui dal 2012", dice il post.