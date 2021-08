Si tuffa in mare per salvare uno sconosciuto e muore annegato

Morto un ragazzo di 22 anni, Alex Gibson, dopo essersi gettato in mare per salvare uno sconosciuto che ha visto in difficoltà nelle acque del molo di Blackpool, nel Regno Unito.

La tragedia è avvenuta intorno alle 4.20 del mattino di venerdì e, nonostante l'intervento repentino dei servizi di emergenza, tra cui l'RNLI e un elicottero della guardia costiera, per Alex non c'è stata speranza.

Secondo quanto si legge sul The Sun, il ragazzo è riuscito a "strisciare fuori" dal mare ed è stato portato in ospedale, ma non è stato possibile salvarlo.

«Un giovane uomo davvero straordinario» hanno affermato i suoi colleghi del negozio di "fish and chips" per cui lavorava.

Anche l'azienda ha speso parole di stima per il ragazzo: «Tutti i suoi amici sarebbero d'accordo sul fatto che fosse intelligente, laborioso, simpatico, premuroso e che letteralmente non farebbe male a una mosca. È un vero eroe, annegato che sacrifica la sua vita per aiutare un altro: era amato da tutti i suoi colleghi di lavoro e ci manca terribilmente».

Il proprietario del pub dove lavorava Alex, Hamish Howitt, ha aperto una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per la famiglia di Alex. Scrive: «Il bellissimo Alex Gibson, 22 anni, un vero eroe ha sacrificato la sua vita la scorsa notte a Blackpool, salvando un ragazzo dal mare. Un bellissimo, premuroso, amorevole, figlio, fratello e amico di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Per favore aiutaci donando per un bellissimo addio per un vero eroe. Le prime 500 sterline saranno donate dalla nostra famiglia. Dio benedica tutti».

Un memoriale pubblico in onore di Alex è stato organizzato per il 7 agosto al North Pier.

