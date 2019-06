Virus misterioso e letale, giovane coppia muore in vacanza alle Fiji

Martedì 4 Giugno 2019, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giovane e sana coppia texana stava trascorrendo una vacanza da sogno alle. All'improvviso sono stati. La famiglia dei ragazza ha dichiarato che hanno iniziato a sentirsi male il giorno prima che di lasciare le Fiji circa due settimane fa. «Sapevano che qualcosa stava succedendo nel loro corpo e sono stati riusciti a raggiungere l'ospedale».Michelle è morta poco dopo l'arrivo nella struttura, David poco dopo, ma prima che potesse essere trasportato in aereo in Australia per curarsi. La polizia ha aperto un'inchiesta sulla causa delle loro morti, ma un recente allarme dell'Organizzazione mondiale della sanità aveva messo in guardia i turisti contro un ceppo di influenza mortale.Gli amici hanno raccontato di come il ragazzo e sua moglie adorassero viaggiare. I due hanno un figlio di due anni mentre il marito aveva avuta una bimba da una precedente relazione. I figli erano entrambi con i parenti a casa.