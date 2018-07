Girano un video per la loro pagina, tre Youtuber muoiono dopo un volo di 30 metri dalle cascate

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giovani, belli e famosi. Purtoppo però la vita di treè stata spezzata da un incidente avuto metre si trovavano sulleShannon, vicino a Squamish, nella regione British Columbia, in Canada. Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scrape, note, stavano nuotando quando sono stati risucchiati dalla corrente.I tre si trovavano nelle acque superiori alla cascata, ma devono aver sottovalutato il rischio, finendo così per essere trasposrtati dalla corrente delle rapide. Una volta finiti nel vortice non sono stati in grado di uscirne e hanno fatto un volo di 30 metri, tanto è il precipizio delle cascate che finiscono in una piscina naturale. Come riporta il Daily Mail , Megan avrebbe iniziato ad avere difficoltà mentre nuotava, i due amici hanno provato ad aiutarla, ma purtroppo le cose sono andate male per tutti e tre.Il gruppo, denominato High On Life e nato a Vancouver nel 2012, ha oltre 500 mila utenti su Youtube e 1,1 milioni di follower su Instagram. I ragazzi realizzano recensioni per viaggi e avventure in tutto il mondo rivolgendosi proprio ai ragazzi. La pagina ha ricordato i tre ragazzi esprimendo la solidarietà alle famiglie e avviando una raccolta di fondi online proprio per supportare i loro cari dopo la perdita.