Si baciano alla ringhiera del ponte e precipitano: tragedia in Perù Video

Una coppia di innamorati si bacia su un ponte di Cuzco, in Perù, e improvvisamente precipita oltre la ringhiera. Lei muore sul colpo, lui appena arrivato in ospedale. Le immagini choccanti sono state trasmesse dai tg del Paese. I fatti risalgono a poco dopo la mezzanotte del 3 agosto. Maybeth Espinoz, 34 anni, e Héctor Vidal, 36 anni, erano appena usciti da una discoteca quando si sono fermati sul Puente Belén. I due si baciano, appoggiandosi alla ringhiera del ponte. A un certo punto la donna avvolge le gambe intorno al fidanzato, perde l’equilibrio e cade all'indietro trascinando l’uomo con sé. Il volo di 15 metri non ha lasciato loro scampo.



Mercoledì 7 Agosto 2019, 20:51

