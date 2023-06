Incidente choc in mare: morti due ragazzi di 12 e 17 anni, 8 feriti

di Redazione web

Un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 12 anni sono morti e altri otto feriti al largo di Bournemouth, nel Regno Unito. E' stato arrestato un uomo sui 40 anni per omicidio colposo, che era in acqua nel momento dell'incidente, ma non è chiaro cosa sia realmente accaduto. La polizia riferisce che i ragazzi non sono stati colpiti da nessuna imbarcazione o moto d'acqua e che nessuno degli altri 8 si sia ferito saltando dal molo.

Giallo sulla morte

La ragazza di 12 anni e un ragazzo di 17 anni sono morti dopo essere stati tirati fuori dal mare al largo della spiaggia di Bournemouth, perché erano già in gravi condizioni e sono deceduti per le condizioni critiche in cui versavano. In precedenza sui social media si era ipotizzato che i nuotatori si fossero lanciati dal molo di Bournemouth e fossero stati investiti da una moto d'acqua. Ma la polizia ha smentito l'ipotesi.

Cosa è successo

Un testimone ha riferito che c'era una nave intorno al molo di Bournemouth nel momento in cui i ragazzi si sono trovati in difficoltà, che potrebbe aver creato le condizioni che hanno reso la permanenza in acqua più pericolosa per la velocità con cui stava andando.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 19:06

