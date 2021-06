Accoltella i passanti in strada: 3 morti e diversi feriti in Germania IL VIDEO DELL'ATTENTATORE

Follia in Germania. Un uomo ha attaccato con un coltello diverse persone a Wurzburg, in Baviera. La stampa tedesca riferisce che ci sarebbero almeno tre vittime e sei feriti. L'uomo sarebbe stato poi neutralizzato dalla polizia. Sui social circolano video choc.

L'uomo in piazza avrebbe accoltellato i passanti e proprio alcune persone in strada hanno tentato di bloccarlo. Prime immagini sui social dell'attacco con coltello avvenuto a Wurzburg, in Baviera. I video postati riprendono il presunto attentatore, un uomo di colore vestito con un pantalone ed una maglietta a maniche lunghe beige, brandire un coltello mentre alcune persone tentano di fermarlo.

