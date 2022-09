Morte Regina Elisabetta, il momento sorprendente: “galleggiava” in cielo

È morta all’età di 96 anni la Regina Elisabetta che per settant’anni ha guidato il suo regno con rispetto e fiducia nei sudditi e nel Paese intero. A partire dal 2022, l’8 settembre sarà un giorno triste per il Regno Unito e il mondo in generale. La sovrana è stata per tutti un’icona di stile, eleganza e classe, professionale in ogni ambito. Da qualche mese la Regina Elisabetta si era ritirata nelle sue stanze presso il castello reale in Scozia, dove è stata constata poi la sua morte.

FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:-- Buckingham palace, svelate le stanze segrete mai viste prime della Regina Elisabetta

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA