«Spero che nessun altro genitore senta questo dolore». Ladello sciatore olimpico, la giocatrice di pallavolo professionista, ha parlato ier per la prima volta dal giorno dellaavvenuta il mese scorso in unaSecondo la ricostruzione della tragedia la donna ha provato il tutto per tutto per evitare la morte della piccola, di soli 19 mesi, tirandola fuori dalla piscina, ma ormai era troppo tardi. La piccola era morta affogata. «Sono passati 37 giorni da quando ho perso la mia bambina. Prego Dio che nessun altro genitore sente questo dolore», ha scritto supubblicando una foto della figlia Emeline Grier Miller.Poi ha ringraziato la mamma del Tennessee Nicole Hughes, un'attivista per la sicurezza dei bambini, e il sito di genitori Scary Mommy per il loro sostegno. Beck ha inoltre ricordato ai genitori di tenere sempre gli occhi vigili sui bambini quando sono vicino alla piscina.«L'annegamento è la causa numero uno di morte nei bambini di età da 1 a 4 anni. Parliamo di vaccinazioni, di seggiolini auto, di alimenti biologici ecc... ma mai del motivo numero uno che mette a rischio la vita dei bambini. Un assassino silenzioso».