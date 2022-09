Morte Elisabetta, l'indiscrezione sul testamento: «Harry depennato, non avrà un penny». L'enorme eredità della Regina

Harry è stato l'ultimo ad arrivare nel castello di Balmoral, dove sua nonna la Regina Elisabetta ha esalato l'ultimo respiro, e il primo ad andare via. Solo, isolato da quella che un tempo era la sua famiglia e che ora lo vede come una pecora nera. E adesso, mentre ci si interroga pure sulla sua presenza ai funerali che si terranno il 19 settembre, c'è chi ipotizza della possibile esclusione dal testamento.

La Regina Elisabetta avrebbe messo mano al testamento lo scorso agosto. Secondo lo Star e l'International Business Time, Sua Maestà avrebbe addirittura depennando il secondogenito di Carlo e Lady Diana da qualsiasi beneficio. Un'indiscrezione non confermata ufficialmente secondo cui fuori dal testamento sarebbero rimasti anche i due pronipoti: Lilibeth Diana, nata nel 2021 e chiamata così proprio in onore della regina, e il primogenito Archie, che ha tre anni.

Elisabetta avrebbe lasciato alla famiglia i 447 milioni di dollari (stima Forbes sul capitale appartenente alla regina), ma il Duca di Sussex e sua moglie Meghan Markle non sfioreranno neppure un penny, se l'indiscrezione fosse confermata. Durante il suo regno, la regina sarebbe riuscita a gestire in maniera eccellente i possedimenti della Corona e il valore attuale della monarchia britannica sarebbe di 88 miliardi di dollari.

Secondo Forbes, il patrimonio personale di Elisabetta conta 85 milioni di dollari ricevuti dalla Regina Madre e 12 milioni dal consorte principe Filippo alla sua morte. Poi, gran parte del reddito che proveniva dalla Crown Estate. In ballo ci sono anche i famosi 300 gioielli di proprietà personale della regina. Preziosi che le indiscrezioni di stampa dicono andranno solo alla moglie del principe William, Kate Middleton, e all'adorata pronipotina Charlotte.

