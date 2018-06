Morta Koko, la gorilla che parlava la lingua dei segni commuovendo il web

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Addio a, lache parlava il linguaggio dei. «Era diventata una icona della comunicazione tra specie e dell'empatia», ha commentato - annunciando la scomparsa dello straordinario animale morto nel sonno a 46 anni - la Gorilla Foundation che era stata creata proprio per merito suo.Koko, che nella sua lunga vita aveva imparato oltre un migliaio di parole, aveva aiutato gli studiosi a capire quanto emotivamente evoluti e intelligenti siano i gorilla. Celebre il suo amore per la gattina All Ball che nel 1985 era diventata la sua inseparabile compagna e la successiva disperazione quando questa di lì a poco morì, uccisa da una macchina.Koko, che era nata nello zoo di San Francisco, era seguita da decenni dalla specialista etologa Penny Patterson diventando una star del web. Era apparsa in numerosi documentari e per due volte aveva fatto da «cover girl» sul National Geographic, la prima con una foto che aveva scattato lei stressa riflessa in uno specchio. Nel 2001 la gorilla aveva incontrato l'attore Robin Williams e i due erano diventati amici. Secondo un blog sul sito della Gorilla Foundation, Koko apprese nel 2016 del suicidio dell'attore e divenne «molto triste», segnalando la parola «pianto» e inchinando la testa.