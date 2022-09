Muore dopo aver inalato il gas contenuto negli spray per la pulizia domestica: era un volto noto della tv

E' morta dopo aver inalato una quantità letale di aria compressa contenuta nei prodotti spray, per la pulizia domestica. A rivelare i dettagli dell'autopsia di Melanie Rauscher, ex-concorrente del reality tv, «Nudi e crudi», è il sito americano TMZ, secondo cui la donna di 35 anni è stata ritrovata senza vita sul letto di una casa a Prescott, negli Stati Uniti. Stando al rapporto autoptico diffuso dal sito, la morte di Melanie sarebbe stata provocata dall'alta quantità di propellente tossico inalato, spesso usato come modo rapido ed economico per sballarsi.

Prete aggredito per strada e lasciato in una pozza di sangue. La polizia diffonde video e foto

Sostanza per lo sballo low-cost

Melanie lavorava come dog sitter in una casa, dove è stata ritrovata morta dai proprietari dei cani al rientro dalle vacanze, con accanto diverse bombolette di spray usate comunemente nella pulizia della polvere; secondo il rapporto autoptico, infatti, nel decesso della vittima, droghe e alcol non avrebbero avuto un ruolo, ma solamente la sostanza tossica inalata. Secondo gli inquirenti non c'è alcuna evidenza di un gioco finito male e non è stato ritrovato nessun biglietto di addio trovato vicino al corpo.

Picchiò una ragazza di vent'anni in palestra: negato il permesso di soggiorno al bodybuilder albanese

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Settembre 2022, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA