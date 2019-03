Smartphone in carica cade nella vasca da bagno, 14enne muore folgorata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavad è morta. Yulia Vysotskaya, studentessa di soliè morta folgorata nella sua casa a Cheboksary, nella Russia orientale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'adolescente stava facendo un bagno caldo quando il telefono che era in carica è scivolato in acqua.Secondo quanto riporta il Daily Mail , lo smartphone sarebbe scivolato accidentalmente, e ad accorgersene sono stati i genitori che non hanno nemmeno potuto toccarla e hanno chiamato subito i soccorsi. All'arrivo dei medici però non c'era più nulla da fare per Yulia, e sul posto è stata dichiarata l'ora del decesso.Non è la prima volta che accadono simili episodi, soprattutto in Russia, dove recentemente sono morte due ragazze per lo stesso motivo e con la stessa dinamica. Stupisce il fatto che nelle loro abitazioni non sia scattato il dispositivo salvavita, che in questi casi, interrompe il flusso di energia elettrica cercando di evitare simili tragedie. Non solo la Russia però, in Italia un caso simile si è verificato a Crotone, nel febbraio del 2017, quando un adolescente è morto folgorato mentre era nella vasca da bagno. In questo caso il salvavita si era attivato, ma purtroppo non è stato sufficiente.