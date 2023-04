Va in Turchia per fare il bendaggio gastrico (e risparmiare): morta a 28 anni, la famiglia costretta a pagare per far rientrare la salma

di Redazione web

Una giovane donna è morta dopo essersi sottoposta a un intervento di bendaggio gastrico fuori dal suo paese d'origine: la 28enne era voltata in Turchia per ottenere l'operazione a un prezzo inferiore, ma per cause ancora da accertare non è sopravvissuta. Shannon Bowe, 28 anni, che viveva a Denny, vicino a Falkirk, in Scozia, è morta tragicamente durante l'intervento chirurgico lo scorso sabato, come riporta The Mirror.

Le spese per far rientrare la salma

La notizia della sua scomparsa ha letteralmente sconvolto amici e famiglia, che ora stanno inondando i social network con fotografie della ragazza e frasi di cordoglio. «Troviamo tutti davvero difficile credere che tu non ci sia più, sappiamo che queste operazioni sono rischiose ma è raro sentire di una morte così», si legge. La giovane non aveva alcuna assicurazione di viaggio, e ora la famiglia dovrà pagare migliaia di sterline per far tornare il cadavere di Shannon in Scozia e poterla salutare per l'ultima volta. Un portavoce del Foreign, Commonwealth and Development Office ha dichiarato: «Stiamo sostenendo la famiglia di un cittadino britannico morto in Turchia e siamo in contatto con le autorità locali».

Il bendaggio gastrico

L'intervento per bendaggio gastrico consiste nel posizionare intorno allo stomaco una fascia, di modo da creare un piccola sacca verso l'alto che ha bisogno di meno cibo per riempirsi. In questo modo per ottenere una sensazione di sazietà è sufficiente mangiare meno del solito.

