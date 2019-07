Muore a 15 anni investita da un'auto che viaggiava contromano a folle velocità FOTO

Morta a 15 anni investita da un'auto che viaggiava contromano affiancata a un'altra macchina. Robyn Fryar, 15 anni, stava attraversando una strada a Paisley, vicino a investita da un'auto cheaffiancata a un'altra macchina., 15 anni, stava attraversando una strada a Paisley, vicino a Glasgow in Scozia , quando è stata investita dalla folle corsa di una Volkswagen Polo alle 2 di questa notte.

Un uomo di 20 anni è stato arrestato in relazione al tragico incidente. Robyn è stata portata in ospedale ma è morta poco dopo. Gli amici devastati hanno reso omaggio alla 15enne sui social media oggi.



Abigail Anna Ferguson ha detto: "Non avrei mai pensato che questo sarebbe mai accaduto, specialmente a te, sei stato il mio migliore amico e una delle poche persone che mi ha lasciato da parte per tutto. "Sei una persona incredibile, incredibile, che non ho mai meritato di avere nella mia vita, ma tu eri la mia migliore amica e non troverò mai nessuno come te. "Sei stato preso troppo presto e mi mancherai sempre, grazie per tutto. Ti amo."



Scrive Ben Morrison: "Presa troppo presto, ragazza più bella di sempre, resto tranquilla Robyn ti mancherà molto da tutti." Un utente di Twitter ha dichiarato: "RIP per una ragazza straordinaria è scattata troppo velocemente. Inviavo tutto il mio amore agli amici più intimi di Robyn e a tutta la sua famiglia, che angelo sarà amato e mancato per sempre".



La polizia di Glasgow, ha dichiarato: "La ragazza era con quattro amici quando è salita sulla strada ed è stata investita dalla macchina che stava viaggiando ad alta velocità sul lato sbagliato della strada in tandem con un'altra auto". L'autista inizialmente è sceso dalla macchina, ma poi è tornato indietro ed è fuggito verso Gleniffer Road. Dopo poche ore è stato arrestato dalla polizia. "Sappiamo che l'auto, una piccola berlina, forse una VW Polo, è stata danneggiata a causa della collisione, con un parabrezza e un paraurti rotti". La polizia scozzese ha chiesto a chiunque informazioni o a quelli con le immagini delle telecamere che hanno ripreso l'incidente di farsi avanti.

