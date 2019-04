Morsa mentre gioca col suo cagnolino, 55enne perde due gambe e un braccio

Ultimo aggiornamento: 17:38

e le vengonoChristine Caron, di 55 anni di Ottawa, in Canada, stava giocando a tiro alla fune con i suoi quattro cani Shih Tzu quando uno di loro l'ha morsa nella foga del gioco. La donna è andata in ospedale a farsi medicare ma dopo 6 giorni ha iniziato ad accusareNel corso della notte le sue condizioni sono peggiorate fino a farla svenire. I suoi cari hanno chiamato l'ambulanza e la donna è stata ricoverata in terapia intensiva per 3 settimane in cui è stata in coma a causa di una brutta sepsi. I dottori hanno ritenuto necessario per salvarle la vita amputarle entrambe le gambe e il braccio destro, come riporta il Daily Mail «Stavo solo giocando con il mio cane in giardino quando mi ha accidentalmente chiuso la mano. Non pensavo che sarebbe stato un problema perché l'ho ripulito immediatamente e non si è infettato», ha raccontato la donna. Dopo però ha iniziato a stare male nei giorni successivi e da quel momento non ricorda più nulla. I medici hanno spiegato che un morso di animale può causare un'infezione in quanto consente ai batteri presenti nella loro bocca di penetrare in profondità nella pelle. Christine oggi sta molto meglio e nonostante la brutta disavventura ha dichiarato di essere felice di essere ancora viva.