Morgane, l'ex miss investita e uccisa a 22 anni: «Travolta in bici da un trattore»

Una vera e propria tragedia, quella che ha portato alladi unadi appena. La vita di, infatti, si è conclusa tragicamente mentre stava facendo un giro ininsieme ad un amico. Nei pressi di Veauchette, in, la ragazza è stata, nel 2017, era arrivata seconda al concorso di bellezza di Miss Loira, qualificandosi così alla fase finale di Come spiega Le Figaro , l'incidente sarebbe avvenuto a causa di un'automobile parcheggiata sul ciglio della strada, che avrebbe impedito all'uomo alla guida del trattore di notare la presenza della ragazza in bici.è morta sul colpo, mentre non ci sono altri feriti, anche se tutti i presenti (l'amico di Morgane, l'uomo alla guida del trattore e l'automobilista) sono stati assistiti in stato di choc. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso.Sylvie Tellier, presidente del Comitato di Miss Francia, ha voluto ricordare così: «Lei era un vero angelo. Quando il destino ruba la vita di una giovane di appena 22 anni, non si può non essere addolorati per una tragedia del genere. Ora fai buon viaggio verso la terra degli angeli! Non possiamo non pensare ai genitori, alla famiglia e al suo futuro sposo, oltre al Comitato di Miss Loira che ha avuto la fortuna di vivere momenti felici insieme a lei».