Afferra al volo uno smartphone sulle montagne russe: il video fa il giro del web

di Simone Pierini

Sono immagini incredibili quelle apparse su YouTube. Una presa al volo da vero campione di baseball. Un uomo a bordo delle montagne russe Shambhala di PortAventura Park in Spagna si è reso protagonista di colpo di genio che ha salvato lo smartphone precipitato dalla tasca di un'altra persona seduta davanti a lui.



Il video pubblicato dallo stesso autore del gesto è diventato virale in poche ore. Il carro delle montagne russe parte, prende velocità e inizia la sua corsa verso l'alto. All'improvviso ecco spuntare dal cielo uno smartphone. Sembra una fine scontata, telefono che finisce in terra in mille pezzi. Ma questa volta alle spalle del proprietario c'è "Sir Sammy", così come è chiamato su YouTube.



Il riflesso è immediato. Sir Sammy allunga il braccio e afferra al volo lo smartphone. Incredulo, esulta durante tutto il tragitto delle montagne russe. È lui l'eroe del web del giorno. Venerdì 6 Settembre 2019, 13:22

