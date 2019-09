Dos jóvenes lesionadas en accidente de la #FeriaDeChapultepec 🎡ya reciben atención médica en hospital Ángeles Mocel. ¡Pronta recuperación! pic.twitter.com/XvQBiNfHSD — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) September 28, 2019

“Madre Santísima…!"

ASÍ fue el ACCIDENTE en LA FERIA de CHAPULTEPEC.

Dos jóvenes de 18 y 21 años MURIERON.

Marlén Vazquez de la Cruz de 25 años y Berenice Balderas Cisneros de 29 están delicadas en el Hospital Mocel.

@LaFeriaDeChapu fue desalojada y cerrada@PGJDF_CDMX indaga pic.twitter.com/ed9Dnv5ZDi — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2019

Domenica 29 Settembre 2019, 10:26

Le grida di gioia di un sabato al parco giochi si sono trasformate in urla di dolore e sgomento. Due persone sono morte e altre cinque sono gravemente ferite a causa di un incidente in un parco divertimenti. Le vittime sono giovanissime, due ragazzi di 18 e 21 anni.L'incidente alle giostre del parco, a Città del Messico , è stato causato dal deragliamento di un vagone dellechiamate "", una delle attrazioni più popolari del parco divertimenti. Al momento non esiste una versione ufficiale che spieghi l'incidente, sebbene i media locali menzionino un guasto meccanico nell'attrazione Chimera, una moderna montagna russa rossa e gialla.Il governo della capitale ha diffuso un comunicato in cui si è rammaricato di ciò che è accaduto e ha assicurato che si impegna a fornire «tutto il supporto necessario per le famiglie delle persone che hanno perso la vita e coloro che sono rimasti feriti, e ribadisce anche il suo impegno a condurre indagini in modo rapido e trasparente».Gli utenti dei social network hanno condiviso immagini che mostrano le vittime. Mentre unha catturato il momento esatto in cui si è verificato l'incidente mortale.