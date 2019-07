Si schianta col monopattino elettrico, 14enne in fin di vita

Affrontò i terroristi dell'Isis a mani nude e rimase ferito. Due anni dopo negato il risarcimento danni​

Un adolescente di appenaè in fin di vita dopo essersi, a bordo di un, contro una fermata dell'autobus. È accaduto nel pomeriggio di sabato scorso a, nella zona di Beckenham.Il 14enne, trasportato in ospedale con una eliambulanza, sta ancora lottando tra la vita e la morte per la gravità delle ferite riportate, tra cui un trauma cranico per aver battuto violentemente la testa. Lo riporta l'Independent , che sottolinea come la guida disia vietata per legge nel Regno Unito, ma la norma è ampiamente disattesa a causa della grande e crescente popolarità di questi mezzi di locomozione. La legge, infatti, consente di guidare i monopattini elettrici solo su strade private, ma sono sempre di più le persone di tutte le età che li utilizzano per spostarsi.L'incidente di Londra è avvenuto appena un giorno dopo la morte di, 35enne conduttrice televisiva divenuta popolare come youtuber. La donna si trovava nella zona di Battersea, a sud-ovest di Londra, quando si è schiantata, alla guida di un monopattino elettrico, contro un camion, ed è morta sul colpo. Una nota del Ministero dei Trasporti britannico ha annunciato una revisione delle attuali norme, con misure più stringenti ed efficaci per contrastare la circolazione illegale dei monopattini elettrici sulle strade pubbliche.