Monica, la modella cerca una guardia del corpo che la accompagni in palestra: «Sono così sexy che ci provano tutti»

Monica Huldt è una modella 38enne dell'Arizona, Stati Uniti. Per lavoro deve necessariamente tenersi in forma e proprio per questo ama andare in palestra, se non fosse però per un piccolo inconveniente che comincia a disturbarla e anche ad innervosirla: è talmente sexy che tutti gli uomini provano ad avvicinarla. Proprio per questo motivo ha deciso di assumere una guardia del corpo.

L'importanza della palestra per Monica

La palestra per Monica Huldt è importantissima: la modella si allena cinque volte alla settimana. È un momento in cui si dedica completamente a sé stessa, al suo corpo e alla sua mente, per questo comincia a diventare fastidioso il fatto che gli uomini le chiedano il numero o di uscire. La modella quindi è alla ricerca di qualcuno che possa tutelarla durante gli allenamenti e a Daily Star confida: «Vorrei una guardia del corpo che entri ed esca con me dalla palestra, sono disposta a pagarla qualsiasi cifra».

Le dichiarazioni di Monica

Monica Huldt ha poi continuato dicendo: «Una volta stavo guardando il mio telefono e questo ragazzo più grande è venuto da me e mi ha detto: 'Smettila di provare a scrivermi, non ho portato il mio telefono'. Ho risposto dicendo che non gli stavo mandando messaggi e poi mi ha chiesto se invece avrei voluto farlo. Mi fa piacere che mi trovino attraente ma quando è troppo è troppo».

