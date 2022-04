Mongolfiera con 12 passeggeri precipita sui tetti a Melbourne. Il video del terribile incidente

Incidente in mongolfiera a Melbourne. Il pallone stava compiendo il suo viaggio inaugurale ed è atterrato nella periferia di Elwood. Come riporta il Guardian, la mongolfiera è precipitata sui tetti, ma non ci sono stati feriti. Sul posto sono accorsi immediatamente i mezzi di soccorso. A bordo c'erano 12 persone.

Una mongolfiera durante il suo volo inaugurale con 12 persone a bordo ha effettuato un atterraggio di emergenza in una strada di Melbourne. I soccorsi sono stati chiamati in una proprietà di Elwood verso le 7:20 di questa mattina e si sono trovati davanti un pallone sgonfio incastrato tra i tetti.

This is what it was like for those on board the hot air balloon that made a crash landing in Elwood this morning. The basket hits a building before crashing into the trees. (Language warning) @9NewsMelb pic.twitter.com/X4xDCQCJCw

— Mimi Becker (@MimiRoseBecker) April 20, 2022