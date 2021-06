Mongolfiera si scontra con i cavi elettrici, si sgonfia e precipita nel vuoto: 4 morti e un ferito grave

Un bilancio drammatico in quella che sarebbe dovuta essere una giornata di svago in volo suAlbuquerque, in New Mexico negli Stati Uniti. Quattro persone sono morte e una è gravemente ferita in seguito a un incidente con la mongolfiera. Ancora poco chiara la dinamica, le prime ricostruzioni raccontano che la mongolfiera si sarebbe scontrata con dei cavi elettrici per poi sgonfiarsi e precipitare nel vuoto schiantandosi dentro nel giardino di un'abitazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 20:07

