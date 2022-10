Purè di patate contro un quadro di Monet: attacco degli attivisti per il clima in un museo in Germania

di Redazione web

Nuovo attacco contro le opere d'arte da parte degli attivisti per il clima. Nel mirino questa volta un capolavoro di Monet. Due attivisti di 'Last Generation', gruppo di protesta per il cambiamento climatico, hanno imbrattato un quadro a olio di Monet al Museo Barberini di Potsdam, in Germania, lanciandogli contro purè di patate.

Il gruppo ha postato su Twitter il video dell'attacco a ' Il Pagliaiò, tra i capolavori dell'impressionista francese, invitando i politici ad adottare misure efficaci per limitare il cambiamento climatico. Deve ancora essere valutata l'entità degli eventuali danni, ha detto la portavoce del museo Carolin Stranz. Pochi giorni fa un'azione analoga, ma con salsa di pomodoro, è stata compiuta contro il 'Girasolì di Van Gogh a Londra.

