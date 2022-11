Mondiali in Qatar, il cantante libanese Fadel Shaker (latitante dopo la condanna per terrorismo) nel video per il via della kermesse

di Redazione web

Si chiama Fadel Shaker ed è il cantante libanese condannato per terrorismo, oggi latitante, che compare tra gli autori di un videoclip musicale pubblicato su internet in occasione dell'inizio dei Mondiali di calcio in Qatar. La competizione deve ancora cominciare ed è già al centro dell'attenzione mediatica. Non per i risultati sul campo però.

Rod Stewart, no ai Mondiali in Qatar: «Mi hanno offerto più di un milione per esibirmi, ho rifiutato»

Dua Lipa sui mondiali di calcio in Qatar: «Andrò quando rispetteranno i diritti delle persone»

Fiorello, Mondiali di calcio in Qatar: «Tutti si dovrebbero ritirare. Lì i diritti umani sono calpestati»

La vicenda

Diritti umani calpestati, politiche molto rigide, vittime durante la costruzione degli stadi, sono queste le tematiche che si stagliano sullo sfondo dei Mondiali in Qatar 2022, che inizieranno domenica 20 novembre e termineranno domenica 18 dicembre.

Tra le molte controversie, l'ultima nota è quella di un cantante libanese latitante condannato a 20 anni di carcere per terrorismo. E cosa c'entra con il calcio? Il noto artista risulta tra gli autori di un video musicale girato per Qatar 2022. Nel videoclip della canzone che si intitola "Arab", si elogiano le qualità degli arabi.

Le celebrità che hanno rifiutato l'invito in Qatar

Gli artisti, che gli organizzatori dei Mondiali, avrebbero voluto avere per aprire l'evento, sono Dua Lipa e Rod Stewart. Entrambi però, sia la pop star che il cantante hanno rifiutato l'invito (e cifre astronomiche), perché contrari alle politiche non inclusive, ad esempio con gli omosessuali, vigenti nel Paese.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA