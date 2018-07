L'invasore Jimmy Jump: «Devo pagare multe per 280 mila euro»

Si è conclusa con l'arresto immediato dei quattro protagonisti l'che ha avuto luogo ieri allo, al 52' della finale deiin Russia tra. I quattro invasori, due uomini e due donne vestiti da finti poliziotti, sono ancora trattenuti in una stazione di polizia nei pressi dello stadio, dove non è stato concesso loro neanche di mangiare e di bere.A darne notizia sono le, una punk-band femminile russa che ha avuto molto seguito negli ultimi anni fino a diventare un vero e proprio collettivo e che ha rivendicato l'azione, spiegandone anche le motivazioni. Da sempre avverse al regime di Putin, le Pussy Riot hanno spiegato: «In occasione del undicesimo anniversario del grande poeta russo Dmitriy Prigov, vogliamo ricordare il suo impatto sulla cultura russa della nazione celeste: secondo Prigov, ci sono i, quelli che sono direttamente in contatto con Dio e accarezzano i fiori, e quelli, che reprimono con la violenza ogni mobilitazione. I poliziotti terrestri sono indifferenti di fronte allo sciopero della fame di Oleg Sentsov, dissidente ucraino e prigioniero politico in Russia».Nel comunicato si legge ancora: «Il poliziotto celeste è un esempio per la nazione e protegge il sonno dei bimbi, quello terrestre fa del male a tutti, reprime gli oppositori politici e imprigiona le persone per i like e le condivisioni sui social. Il poliziotto terrestre, a differenza di quello celeste, teme i festeggiamenti. Laci ha ricordato delle possibilità di aprire ai poliziotti celesti nelladel futuro. Dopo l'invasione, chiediamo di rilasciare tutti i prigionieri politici, fermare gli arresti illegali alle manifestazioni, permettere il dibattito politico nel paese, non fabbricare accuse criminali e imprigionare le persone senza motivo».I quattro invasori sono stati prontamente fermati da alcuni steward, eccezione fatta per un uomo che è stato letteramente steso dal difensore croato del Liverpool,. In alcuni comunicati successivi, diramati sui social, lehanno poi spiegato: «I nostri quattro attivisti sono trattenuti da ieri pomeriggio e non è stato concesso neanche di vedere i propri legali. Al momento sono accusati di illeciti amministrativi».