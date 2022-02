Monaco, schianto frontale tra due treni sullo stesso binario: almeno 1 morto e 14 feriti

Drammatico incidente ferroviario in Germania. Nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, due treni si sono scontrati frontalmente vicino a Schäftlarn nel distretto di Monaco. Alle ore 16:35 due treni della S-Bahn S7 che viaggiavano su una tratta a binario unico si sono scontrati frontalmente.

Per ragioni ancora non chiare, uno dei due treni sarebbe partito prima che l'altro giungesse a destinazione. Il resoconto ancora parziale dell'incidente parla di un morto in conseguenza dello schianto e secondo alcune testate si tratterebbe di uno dei macchinisti.

Altre 14 sono rimaste ferite ma non si esclude che il numero possa crescere. Sui treni erano presenti in tutto 95 passeggeri. In seguito all'impatto uno dei due treni è uscito dai binari ma è rimasto in piedi. Sul posto sono presenti 47 veicoli dei Vigili del Fuoco, 100 Agenti di polizia e 30 agenti Federali.

Sul posto sono presenti anche numerosi servizi di soccorso che si prendono cura dei feriti e delle persone apparentemente sotto choc. Vengono fornite coperte riscaldanti, mentre gli elicotteri sorvolano l'area e i testimoni vengono ascoltati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 19:44

