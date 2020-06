Monaco buddista incontra l'ex fidanzata incinta e la uccide a colpi di machete. «Rabbia incontrollabile»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 09:16

Ha ucciso l'ex fidanzata incinta di otto mesi con un machete e facendola a pezzi. Responsabile del feroce femminicidio un monaco buddista, il quale avrebbe confessato «».Il fatto è avvenuto in Thailandia. Come riporta il, il monaco Um Deeruenram, 57 anni, stava guidando il suo furgone quando è passato davanti la casa della sua ex fidanzata, la 33enne Lampai Bualoi.Il monaco ha speronato il camion dove si trovavano i due ed è sceso dal mezzo per affrontarli.Il fidanzato della ex è ruscito a fuggire, mentre la ragazza è stata aggredita a morte dal monaco, che con il machete ha infierito sul cadavere. Arrestato dalla polizia,dopo aver visto la ex in compagnia di un altro uomo. Il fratello del monaco buddista ha rivelato che il religioso gli aveva più volte espresso il desiderio di uccidere la donna dopo che si erano lasciati.