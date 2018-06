Monaco buddista per 4 mesi abusa sessualmente di un ragazzo di 15 anni che lavorava nel tempio

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lavorava nel suo tempio, che doveva essere un luogo di sacro dedicato al culto della religione. E invece si è trasformato in unlungo 4 mesi.Unè statodalche gestiva la struttura, Sayasith Sitthipanyo di 57 anni, che è finito in manette con sette accuse di abusi e detenzione di materiale pornografico che, secondo la polizia, guardava insieme alla sua giovane vittima.La vicenda si è consumata nel Tennessee, nel tempio buddista di Wat Lao Xaoput a Nashville. La polizia locale teme che il ragazzo non sia l'unica vittima e per questo ha attivato un numero per invitare altri potenziali giovani a denunciare l'uomo. A lanciare l'appello anche il New York Post