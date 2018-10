Momo Game, si impicca a 14 anni per colpa della sfida social

Fabrizio Corona su una gru a Napoli, ed è caos: traffico in tilt, intervengono i carabinieri

Il ragazzo di 14 anni, come rivela Le Parisien, è stato trovato appeso con la sua cintura kimono nella sua stanza dai suoi genitori. Secondo la sua famiglia, non si è suicidato - "aveva molti progetti", ripetono mamma e papà in lacrime - ma era in preda a una sfida su Internet, la "Momo Challenge".



"L'inchiesta vuole determinare le circostanze del suicidio" e sulla possibile "qualificazione della provocazione al suicidio su minori di 15 anni", ha detto all'AFP il pubblico ministero di Rennes, Nicolas Jacquet. "Saranno sfruttati tutti gli elementi, il telefono, il computer" dell'adolescente, ha detto il pubblico ministero, che "ha chiesto un'associazione di aiuto alle vittime per contattare i genitori".



Estremamente pericoloso e accessibile tramite l'instant messaging di WhatsApp, questo "gioco" ricorda l'altrettanto stupida "Blue Whale Challenge". Momo, il cui profilo rappresenta costantemente una donna dalla faccia da gallina piuttosto terrificante, è inizialmente affabile. Solo, le sue risposte si trasformano molto rapidamente in minacce e intimidazioni. Promette rapidamente la morte del suo interlocutore - o rivela alcune informazioni personali su di lui - se non obbedisce alle sfide che lancia: svegliarsi nel mezzo della notte, fare una passeggiata da solo alle 2 del mattino, ma anche, più tardi, salta giù da un balcone. E ultimo passo: uccidersi.



Secondo i genitori del ragazzo defunto, alcune delle "sfide" alle quali il loro bambino si sarebbe presentato avevano lasciato tracce sul suo corpo, come cicatrici o lividi. Il giorno prima della sua morte, fu sorpreso da sua nonna che cercava di salire sul tetto della sua casa, disse suo padre nel Journal de Vitré.

La magistratura francese ora ha deciso l'apertura di un'indagine dopo il suicidio di un adolescente a La Guerche-de-Bretagne, a sud-est di Rennes (Ille-et-Vilaine) avvenuta il 14 ottobre scorso.