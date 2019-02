Molestie e stupri in stazione, preso un 31enne: «Almeno cinque vittime»

La pala eolica esplode per il maltempo, il video diventa virale ma c'è un dettaglio​

È undi nazionalità romena ildi almeno cinque casi diavvenuti in una stazione ferroviaria nelle ultime settimane. I fatti sono avvenuti tutti nella stessa stazione, quella di, alle porte di, e dopo alcune indagini la Guardia Civil è riuscita a risalire al principale sospettato.Le indagini erano partite lo scorso 16 febbraio, dopo la denuncia di una giovane che aveva raccontato di essere stata molestata mentre scendeva dal treno e di essere stata seguita a lungo mentre si allontanava dalla stazione. Per scampare all'uomo, la ragazza aveva chiamato in soccorso il padre, un agente della Guardia Civil, che poi aveva chiamato rinforzi e fermato l'uomo.Il 31enne, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato riconosciuto da altre quattro vittime. La Guardia Civil, come riporta 20minutos.es , ha stabilito che l'uomo agiva con lo stesso modus operandi: pur essendo residente nel comune di Mostoles, conosceva bene la zona intorno alla stazione e, oltre a seguire le vittime, le conduceva con l'inganno in luoghi isolati. Il 31enne, con precedenti per reati analoghi, potrebbe essere responsabile di altri casi, non denunciati, e si trova ancora detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria.