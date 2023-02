La Moldavia teme l'invasione della Russia: chiuso (e poi riaperto) lo spazio aereo. Chisinau: «Mosca vuole il golpe»

A quasi un anno dall'invasione russa in Ucraina, il fronte più caldo adesso è quello con la Moldavia. Dopo aver denunciato la volontà di Mosca di compiere un colpo di stato, Chisinau ha chiuso lo spazio aereo. Il blocco è rimasto attivo per alcune ore, poi il traffico è ripreso regolarmente.

Il fidanzato la tradisce, lei prende l'auto e si schianta contro casa sua: le urla in piena notte. Il video è virale

Zio dona 800mila euro al nipote, dopo anni si pente e gli fa causa: «Deve ridarmeli, è un ingrato»

Moldavia, cosa sta succedendo

La notizia è stata comunicata martedì mattina dalla compagnia aerea di bandiera Air Moldova. «Cari passeggeri - si legge nel messaggio della Air Moldova - in questo momento lo spazio aereo della Repubblica di Moldavia è chiuso, stiamo aspettando la ripresa dei voli. Il programma di oggi subirà delle modifiche». La tensione è alta in queste ore in Moldavia, dopo che ieri la presidente, Maia Sandu, ha denunciato un presunto piano della Russia per attuare un colpo di Stato a Chisinau. Mosca ha respinto tale accusa.

Affermazioni che la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakhina, ha definito «assolutamente infondate», aggiungendo che si tratta di un classico esempio di citazione di presunte informazioni classificate, impossibili da verificare, per poi utilizzarle per giustificare le proprie azioni illegali. Ieri il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, aveva definito le indiscrezioni «profondamente preoccupanti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA