La moglie vuole impedirgli di guidare da ubriaco, lui la uccide nel parcheggio dell'auto

Michael Martin Barnhill, un uomo del Mississipi di 30 anni, ha ucciso la moglie e una coppia di amici che avrebbero provato a dissuaderlo dal guidare, vedenodolo in chiaro stato di alterazione.Tutti e 4 stavano tornando da una festa di compleanno, quando la donna gli ha tolto le chiavi, così in tutta risposta lui ha sparato. Per tutta la durata della festa sarebbe stato molesto nei confronti degli altri invitati, proprio a causa dei bicchieri di troppo che aveva bevuto, così la moglie ha deciso di portarlo via, come riporta anche la stampa locale. Nel parcheggio ha preso le chiavi, per evitare che alla guida potesse causare un incidente, ma lui le ha prima messo le mani addosso e poi le ha spento una sigaretta sopra.Prima che tirasse fuori la pistola una coppia di amici è andata in soccorso della donna ma nella furia dell'uomo sono rimasti anche loro vittime della sparatoria. Con loro c'era anche il figlio dei due amici, di appena 10 anni, che ha rischiato di essere ferito ma che è riuscito a salvarsi grazie allìintervento di altri invitati. Barnhill è ora incriminato per triplice omicidio.