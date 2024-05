«Mia moglie ha un tumore, lo ha detto prima alle sue amiche che a me: il motivo mi ha ferito»

di Cecilia Legardi

Un uomo ha rivelato che la diagnosi di cancro della moglie ha avuto un impatto straziante sulla loro relazione amorosa, soprattutto perché lei ha parlato delle sue condizioni di salute prima con le amiche che con lui. Il marito si sfoga sui social e cerca un supporto.

La diagnosi di tumore al seno

L'uomo, con un account anonimo, ha spiegato cosa ha messo in crisi il suo matrimonio su Reddit, attirando l'attenzione degli utenti. I due stanno insieme da 20 anni, si sono conosciuti ai tempi della scuola. Sono sempre stati «il ​​primo punto di riferimento l'uno dell'altro quando c'erano problemi, notizie o pettegolezzi, e praticamente facevano tutto insieme», riferisce The Mirror.

La situazione si è capovolta quando la moglie ha notato qualcosa al seno. «Siamo andati dal medico di famiglia che ci ha indirizzato a una clinica oncologica», ha scritto su Reddit. «Eravamo molto spaventati e sono stato con lei per tutto il tempo prendendomi una pausa dal lavoro. Ci è stato detto che avevano visto un piccolo nodulo durante una scansione, ma probabilmente non era niente e abbiamo fatto una biopsia. Ci avrebbero detto in poche settimane quali fossero i risultati». Ma poi sono passate 6 settimane e nessuna notizia era ancora arrivata. Così l'uomo decide di parlarne con la moglie, che però scrolla semplicemente le spalle e non sembra preoccupata. Lui, invece, non ci sta e le suggerisce di contattare l'ospedale per lamentarsi del ritardo degli esiti.

Un matrimonio rovinato?

A quel punto, la donna si spazientisce e gli rivela di aver già avuto i risultati 3 settimane prima. «Le era stato chiesto di andare nuovamente in ospedale e di portare con sé una delle sue amiche», continua a spiegare il marito. «Le avevano detto che aveva un cancro localizzato e stavano programmando la chemio e l'intervento chirurgico». Ma perché tenerlo nascosto al suo sposo?

La donna ha successivamente ammesso che le era stato consigliato di sottoporsi alla conservazione degli ovuli prima di iniziare le terapie, nel caso in cui fosse andata incontro all'infertilità. E credeva che dicendoglielo la loro relazione si sarebbe rovinata. «Sono ovviamente devastato e spaventato per mia moglie, - ha aggiunto lui - Non mi interessa nient'altro, voglio solo essere lì per lei, anche se ciò significa non avere figli. Sono solo ferito e preoccupato che sentisse di non potermelo dire o coinvolgermi.

Gli utenti di Reddit hanno cercato di tranquillizzarlo: «Tua moglie non te l'ha detto all'inizio perché ha a cuore le tue emozioni», ha scritto un lettore. Un altro ha commentato: «Anche se capisco perfettamente il tuo dolore e sensazione di tradimento quando tua moglie lo ha detto per prima alla sua amica, ti prego di comprendere che molte donne vengono lasciate dai loro mariti/compagni a causa del cancro».

